Концерт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

50-летняя Татьяна Яшкина работала директором школы и привыкла всем управлять не только на работе, но и в семье. Ее муж Валентин был тенором в известном всей стране хоре. Руководитель хора Дмитрий Косогорский решил не продлевать контракт с Валентином. Узнав об этом, он собрался устроиться учителем пения в школу, но Татьяне такая работа показалась не престижной. Она пришла к Дмитрию, с которым у неё когда-то был роман, и соврала, что ее пятнадцатилетняя дочь Марина от него. Дмитрий вернул в хор Валентина, а вскоре объявил Татьяне, что хотел бы чаще общаться с дочерью. Татьяна устроила целое представление перед Дмитрием, рассказав ему о том, как Марина любит Валентина, что Валентин бросит Татьяну, если узнает об «измене». Дмитрий дал слово, что не будет встречаться с Мариной и сообщать девочке о том, кто её настоящий отец. Татьяна решила, что беда миновала, однако, вскоре оказалось, что Дмитрий, всё же, сообщил все Марине. Дочь стала неуправляемой, и при каждом удобном случае шантажировала мать тем, что расскажет отцу о «настоящем» отце. Но случайно выяснилось, что Валентин знает обо всем. Мало того, несколько лет назад, впервые узнав об изменах жены, Валентин сделал тест ДНК, который подтвердил, что именно он является отцом Марины. Татьяне надо было как-то вернуть доверие и уважение дочери. Прислушавшись к совету психолога, Татьяна рассказала Марине правду. Дочь смогла простить мать.



Концерт слушать на видеосервисе Wink.