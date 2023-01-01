WinkАудиокнигиКонцепции ухода. Дмитрий Стофорандов,Анастасия Денисенкова
Концепции ухода. Дмитрий Стофорандов,Анастасия Денисенкова (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота16+
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Сюжет
О том, что такое skin-позитив и медленное старение, как ученые взламывают гены в коже и почему косметикой иногда можно навредить. Взвешиваем за и против бьюти-минимализма и любви к многоступенчатому уходу, а также выясняем, что лучше: советы консультанта или собственная интуиция.
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