Концепции ухода. Дмитрий Стофорандов,Анастасия Денисенкова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

О том, что такое skin-позитив и медленное старение, как ученые взламывают гены в коже и почему косметикой иногда можно навредить. Взвешиваем за и против бьюти-минимализма и любви к многоступенчатому уходу, а также выясняем, что лучше: советы консультанта или собственная интуиция.



Концепции ухода слушать на видеосервисе Wink.