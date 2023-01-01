Контрснайпер. Андрей Кивинов (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Сюда возьмут не каждого, здесь свои традиции и свои законы. Свои правила приличия и понятия о долге. Отряд милиции специального назначения, или просто СОБР. Они умеют все, они не знают слова «невозможно», и лучше не вставать на их пути. Они действуют со скоростью пули и бьют без промаха. И кому, как не им, известно – что быстрее выстрела и поражает гораздо сильнее… Нет оружия, способного опередить любовь… Он мечтает попасть в спецназ. А мечты сбываются. Хотя и самым непредсказуемым образом. Но мечта – одно, а реальность– немножко другое. И первое же задание заканчивается катастрофой. Она обладает редкой профессией. Ее мастерство спасло не мало жизней, но превратило в кошмар собственную. Но они не отступают. Ведь они – офицеры СОБРа. © Storysidе



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