Контрольные списки ключевых показателей эффективности. Практическое руководство по внедрению KPI. Берни Смит. Ключевые идеи книги
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Контрольные списки ключевых показателей эффективности. Практическое руководство по внедрению KPI. Берни Смит. Ключевые идеи книги

Контрольные списки ключевых показателей эффективности. Практическое руководство по внедрению KPI. Берни Смит. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Экономика и бизнес34 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Ключевой показатель эффективности — это показатель того, что нас действительно волнует и важно для нас или нашего бизнеса. Показатели эффективности есть у всех, и один из главных — ценность потраченного времени. Если бы мы добросовестно фиксировали свое время, наверняка стали бы меньше тратить его на то, что не относится к нашим истинным целям.

KPI помогают определить и измерить цели бизнеса, основополагающие для текущего и будущего успеха. Существует множество контрольных показателей. Однако что именно они означают и какую роль играют, не всегда понятно с первого взгляда.

Берни Смит разработал пошаговый самоучитель для всех, кто сталкивается с проблемой создания и внедрения эффективной системы ключевых показателей.

Контрольные списки ключевых показателей эффективности слушать на видеосервисе Wink.

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