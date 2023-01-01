Контрольные списки ключевых показателей эффективности. Практическое руководство по внедрению KPI. Берни Смит. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Ключевой показатель эффективности — это показатель того, что нас действительно волнует и важно для нас или нашего бизнеса. Показатели эффективности есть у всех, и один из главных — ценность потраченного времени. Если бы мы добросовестно фиксировали свое время, наверняка стали бы меньше тратить его на то, что не относится к нашим истинным целям.



KPI помогают определить и измерить цели бизнеса, основополагающие для текущего и будущего успеха. Существует множество контрольных показателей. Однако что именно они означают и какую роль играют, не всегда понятно с первого взгляда.



Берни Смит разработал пошаговый самоучитель для всех, кто сталкивается с проблемой создания и внедрения эффективной системы ключевых показателей.



Контрольные списки ключевых показателей эффективности слушать на видеосервисе Wink.