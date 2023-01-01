Контрастный душ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Контрастный душ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Контрастный душ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

Сюжет

Алла любила Олега, но он ей постоянно изменял. Она не раз пыталась расстаться с ним, он говорил, что любит только ее, и объяснял свое поведение тем, что он – человек творческий, ему необходимо разнообразие. Когда Олег, уверенный в том, что Алла ушла на работу, привел свою очередную подружку Марину домой, терпение у Аллы кончилось. Она рассталась с Олегом и согласилась на свидание со своим коллегой Константином. Но Олег снова появился, и Алла забыла про Константина. На следующий день Константин сказал ей, что видел Олега с молодой девушкой и показал их фотографии. Алла сказала, что знает про измены Олега, но прощает ему все, потому что любит его. Олег уехал в командировку. Через некоторое время он позвонил Алле и попросил вызволить его из отделения полиции, куда его забрали за пьяную драку. Алла выполнила его просьбу, но у выхода Олега поджидала Марина, и Алла заподозрила, что он вообще не был в командировке. Алла выгнала Олега и снова начала встречаться с Константином. Олег выгнал Константина и сделал Алле предложение. Вскоре к Алле в кабинет пришла Марина – она была беременна от Олега и хотела сделать аборт, но ее направили к Алле, как к заведующей роддома, на консультацию. Алла оказалась перед сложным выбором – сама она не могла иметь детей. Она отговорила Марину делать аборт и сказала Олегу, что он должен жениться на Марине. Реакция Олега, который был готов продолжать отношения с ними обеими, возмутила Аллу, и она выгнала Олега. Через несколько месяцев Марина случайно встретилась с Аллой и сказала, что рассталась с Олегом. Песпектива стать матерью ее не радовала. Когда у Марины начались роды, Алла спасла ее и ребенка. Марина отказалась от дочери, и Алла решила взять девочку себе. Узнав об этом, Олег сказал, что они будут вместе воспитывать дочь.

Контрастный душ слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг