Контрастный душ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Алла любила Олега, но он ей постоянно изменял. Она не раз пыталась расстаться с ним, он говорил, что любит только ее, и объяснял свое поведение тем, что он – человек творческий, ему необходимо разнообразие. Когда Олег, уверенный в том, что Алла ушла на работу, привел свою очередную подружку Марину домой, терпение у Аллы кончилось. Она рассталась с Олегом и согласилась на свидание со своим коллегой Константином. Но Олег снова появился, и Алла забыла про Константина. На следующий день Константин сказал ей, что видел Олега с молодой девушкой и показал их фотографии. Алла сказала, что знает про измены Олега, но прощает ему все, потому что любит его. Олег уехал в командировку. Через некоторое время он позвонил Алле и попросил вызволить его из отделения полиции, куда его забрали за пьяную драку. Алла выполнила его просьбу, но у выхода Олега поджидала Марина, и Алла заподозрила, что он вообще не был в командировке. Алла выгнала Олега и снова начала встречаться с Константином. Олег выгнал Константина и сделал Алле предложение. Вскоре к Алле в кабинет пришла Марина – она была беременна от Олега и хотела сделать аборт, но ее направили к Алле, как к заведующей роддома, на консультацию. Алла оказалась перед сложным выбором – сама она не могла иметь детей. Она отговорила Марину делать аборт и сказала Олегу, что он должен жениться на Марине. Реакция Олега, который был готов продолжать отношения с ними обеими, возмутила Аллу, и она выгнала Олега. Через несколько месяцев Марина случайно встретилась с Аллой и сказала, что рассталась с Олегом. Песпектива стать матерью ее не радовала. Когда у Марины начались роды, Алла спасла ее и ребенка. Марина отказалась от дочери, и Алла решила взять девочку себе. Узнав об этом, Олег сказал, что они будут вместе воспитывать дочь.



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