Конклав. Пенелопа Дуглас (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение популярной серии «Ночь дьявола» ДЕЙМОН Уилл пропал. Его никто не видел несколько месяцев. Сообщения, приходящие с его номера,– явная фальшивка. Что-то не так. Нам нужно действовать немедленно. Майкл готов снести «Бухту», Рика что-то скрывает, Эванс Крист представляет собой угрозу, а отец Уинтер до сих пор где-то прячется. Нас разбросало в разные стороны, мы уязвимы. Пора взяться за дело. РИКА Несколько лет назад я даже представить не могла, что снова окажусь здесь. На борту «Пифома». В нескольких километрах от берега. За столом с Майклом Кристом, Каем Мори и Дэймоном Торренсом – мужчинами, которых теперь считаю своей семьей. Мы изолировали себя на этой яхте на неопределенный срок, чтобы составить план действий, и не покинем ее до тех пор, пока все вопросы не будут решены. Даже те, о которых я не хочу говорить. О которых Майкл не знает. Мы найдем Уилла. Определимся со своими задачами и устраним угрозы. Если переживем этот конклав.



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