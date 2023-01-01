Конфликты на работе. Искусство преодоления разногласий. Джоан Голдсмит,Кеннет Клок (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Разногласия неизбежны в нашей жизни, как и их влияние на нас. Но каждый конфликт, природу которого авторы изучали два десятилетия, несет в себе не только разрушение, но и приводит к очищению, позволяя извлекать из него уроки и продвигаться к созиданию. Авторы настоящей книги стремились помочь всем работающим – служащим, руководителям, менеджерам, учителям, директорам школ, профсоюзным деятелям, сотрудникам корпораций, некоммерческих организаций и правительственных учреждений – научиться преодолевать служебные конфликты и обращать их себе на пользу. Они разработали восемь основных путей успешного урегулирования конфликта, которые помогут людям найти собственный подход в разрешении проблемной ситуации. Но для этого каждый должен заглянуть, прежде всего, в себя, чтобы понять, куда может завести конфликт, даже самый незначительный. Эта книга, предназначенная для широкого круга читателей, несомненно, принесет большую пользу всем тем, кто воспользуется ее рекомендациями не только на работе, но и в личной жизни.



Конфликты на работе слушать на видеосервисе Wink.