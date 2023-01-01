Конец пути. Александр Прозоров
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Конец пути. Александр Прозоров

Конец пути. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези761 мин12+

Сюжет

Исправляя свою ошибку, Олег Середин вынужден сражаться против своих недавних союзников, против своих друзей. Раз именно он открыл колдуну Аркаиму тайну власти над миром – значит, именно ему придется останавливать некроманта па пути к этой власти. Тяжелый выбор предстоит сделать ведуну – жизнь Урсулы, чья кровь может открыть врата Хаоса, или спокойствие целой планеты, рискующей попасть под пяту злобного и коварного колдуна.

Конец пути слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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