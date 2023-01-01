Конец пути. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Исправляя свою ошибку, Олег Середин вынужден сражаться против своих недавних союзников, против своих друзей. Раз именно он открыл колдуну Аркаиму тайну власти над миром – значит, именно ему придется останавливать некроманта па пути к этой власти. Тяжелый выбор предстоит сделать ведуну – жиз�нь Урсулы, чья кровь может открыть врата Хаоса, или спокойствие целой планеты, рискующей попасть под пяту злобного и коварного колдуна.



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