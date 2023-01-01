Конец мира – это только начало: Экономика после краха глобализации. Питер Зейхан (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эпоха стабильности в мировой экономике закончилась. Какое будущее ждет нас теперь? Грозит ли человечеству конец глобализации, распад глобальных экономических связей и угасание мировой торговли? На эти вопросы пытается ответить Питер Зейхан, специалист в области геополитики и геостратегии и основатель консалтинговой компании Zeihan on Geopolitics. Анализируя важнейшие глобальные тенденции развития мировой торговли, транспорта, финансовой системы и демографических сдвигов, автор рисует нам новую картину мира, где каждая страна развивается обособленно, решает конфликты самостоятельно – и все это на фоне стареющего и сокращающегося населения. Какие страны и регионы в обозримом будущем окажутся в выигрышном положении, а какие, возможно, ждет нищета и голод? Сохранится ли доминирование США? Питер Зейхан приглашает нас в увлекательное и немного пугающее путешествие по экономической географии ближайшего будущего.



Конец мира – это только начало: Экономика после краха глобализации слушать на видеосервисе Wink.