Конец лета. Андерс де ла Мотт (книга, 2020) слушать онлайн

Дело, остававшееся тайной более двадцати лет, наконец-то будет раскрыто. Новый захватывающий детективный триллер от Андерса де ла Мотта, бывшего полицейского, бывшего главы службы безопасности крупной IT-компании, а ныне – одного из самых известных писателей Швеции. 1983 год. Шеф полицейского участка небольшого шведского поселка Кристер Монсон занят поиском пропавшего пятилетнего мальчика Билли Нильсона, следы которого обрываются на кукурузном поле. Дело это становится все более и более запутанным, а затем и вовсе заходит в тупик. Два десятилетия спустя Маттиас, брат Билли, готовится возглавить полицейский участок, а Вероника Линд, старшая сестра пропавшего мальчика, руководит группой поддержки для тех, кто потерял близкого человека и пытается наладить свою жизнь. Неожиданно к ней в группу приходит Исака Шeлин, закадычный друг Билли Нильсена. Он не узнает Веронику и начинает рассказ об исчезновении своего брата. И в этом рассказе появляются странные детали. на которые никто не обращал внимания. Но готовы ли Маттиас и Вероника к правде, которая была сокрыта столько лет?



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