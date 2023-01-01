Конец и вновь начало. Лев Гумилев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лев Николаевич Гумилев – русский историк, географ и писатель. Одно из самых популярных произведений Гумилева «Конец и вновь начало» раскрывает его знаменитую теорию пассионарности и объясняет закономерности возникновения и развития этносов, гибели и крушения великих империй. По мнению уче�ного, этносы в своем развитии проходят определенные ступени, на каждой из которых имеют свои особенности культуры, науки, общественного уклада, социальных и правовых институтов. Яркая и необычная книга Гумилева основана на обширном историческом материале и изложена в легкой и увлекательной форме.



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