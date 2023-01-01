Конец банковского дела. Деньги и кредит в эпоху цифровой революции. Джонатан Макмиллан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аргументированное и исчерпывающее исследование одной из самых загадочных, неоднозначных и проблемных сфер современной экономики – банковской системы. Почему возникли банки и как их появление способствовало промышленной революции и индустриализации? Чем занимается теневой банковский сектор? Как устроена работа банка, можно ли ему доверять, и есть ли у него будущее? Что такое цифровая революция и как она повлияла на современную финансовую систему? Почему возник финансовый кризис 2007–2008 годов, и какие уроки можно из него извлечь? Можно ли существовать без банков? Правда ли, что грядет конец эпохи банковского дела, и что будет потом? Эта книга будет одинаково интересна и финансистам, и социологам, и просто тем, кто хочет разораться в том, как устроена современная экономика, какую роль играют в ней банки и почему сейчас настало время масштабных изменений.



Конец банковского дела слушать на видеосервисе Wink.