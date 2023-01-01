WinkАудиокнигиКому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам. Джарон Ланье
Кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам. Джарон Ланье (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн851 мин12+
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Сюжет
Джарон Ланье относит себя к диджерати, технологическому авангарду Кремниевой долины. Его прогнозы и видение будущего шокирует, вселяют надежду, пугают, и чаще всего сбываются. «Кому принадлежит будущее?» – книга, задающая важные вопросы о будущем человечества и устройстве нового общества. Как изменила эпоха интернета социум? И как она продолжает его менять? Какой будет новая экономическая система и социальное устройство? И что все это значит для нас, простых людей? И конечно, кому же принадлежит будущее? Книга озвучена искусственным интеллектом.
Кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам слушать на видеосервисе Wink.