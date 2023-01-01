Кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам. Джарон Ланье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джарон Ланье относит себя к диджерати, технологическому авангарду Кремниевой долины. Его прогнозы и видение будущего шокирует, вселяют надежду, пугают, и чаще всего сбываются. «Кому принадлежит будущее?» – книга, задающая важные вопросы о будущем человечества и устройстве нового общества. Как изменила эпоха интернета социум? И как она продолжает его менять? Какой будет новая экономическая система и социальное устройство? И что все это значит для нас, простых людей? И конечно, кому же принадлежит будущее? Книга озвучена искусственным интеллектом.



Кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам слушать на видеосервисе Wink.