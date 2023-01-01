Комнатная собачка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Домохозяйку Елену выгнал муж Владимир, сказав, что у него появилась любовница. Елене пришлось вернуться к матери Зинаиде Сергеевне. Она надеялась найти дома утешение, но вместо этого мать начала «пилить» ее и требовать, чтобы Елена уговорила мужа не бросать ее. Дочь, возможно, была бы не против вернуться, пусть и к нелюбимому, но обеспечивающему ей комфортную жизнь, мужу, однако, она понимала, что дороги назад нет. Однажды Елена встретила на улице бывшего сокурсника, ныне предпринимателя Игоря, вскоре она поняла, что могла бы обратиться к нему за помощью и попросить у него какую-то работу. Игорь смог предложить ей только должность продавца в своем магазине обуви. А спустя короткое время у них с Игорем возник роман. Елена начала пользоваться своим «особым» положением на работе. Постоянные опоздания и склочность быстро дали о себе знать, Игорь устроил ей скандал и обозвал «комнатной собачкой, которая хочет только поменять хозяина». Елена поняла, что должна стремиться к чему-то. Она вспомнила о своей мечте: открыть салон цветов. Игорь начал консультировать ее по деловым вопросам. Теперь Елена с легкостью согласилась на развод, чем немало удивила Владимира. В день, когда они подавали заявление о разводе, Владимир, кажется, впервые задумался, что не хочет потерять Елену. Он начал звонить ей, но Елена уже не желала иметь с бывшим мужем ничего общего. Неожиданно матери Елены стало плохо, выяснилось, что ей нужно дорогостоящее обследование и операция. Елена бросилась к Игорю, но занять у него деньги не смогла. Боясь за жизнь матери, Елена решила вернуться к мужу. Спустя короткое время она привезла деньги на лечение матери. Неожиданное происшествие заставило Елену проверить содержимое лекарства матери. Выяснилось, что в пузырьке обычная вода. Елена не стала возвращаться к мужу, она осталась дома. Но теперь она не сидела, сложа руки, она стала компаньоном в салоне цветов. Мать впервые поняла, что зря не верила в свою дочь, она попросила у Елены прощение. Спустя время Елену нашел Игорь и признался ей в любви.



Комнатная собачка слушать на видеосервисе Wink.