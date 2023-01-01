Коммуналка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

У Юлии Комаровой умер отец, к которому она была очень привязана. Девушка находилась в депрессии. К ней пришла ближайшая подруга Виктория, которой ее коллега, врач скорой помощи Олег рассказал, что был у Юлии по вызову. Виктория уговорила Юлию пожить в расселенной коммунальной квартире, в которой пока еще живут Виктория с мужем Павлом. Юлия поняла, что неравнодушна к Павлу, пугается своего чувства и возвращается домой. К Юлии заезжает Олег с букетом цветов. Виктория настояла, чтобы Юлия к ним вернулась. Однажды Виктория застала Павла и Юлию целующимися и ушла, хлопнув дверью. Юлия снова вернулась домой. И к ней снова приехал Олег. Решив объясниться с подругой, Юлия едет к Павлу, чтобы узнать ее адрес. Олег подвозит ее на своей машине. Павла Юлия застает с незнакомой девушкой. Юлия узнает, что Павел специально подстроил свою мнимую измену с Юлией – он хотел развестись с Викой и считал, что в этом случае она легче воспримет ситуацию, т.к. ей проще будет простить подругу, которая находилась в депрессии после смерти отца. Юлию Олег подвозит к Виктории. Оказывается, Виктория все про Павла знала и была готова к расставанию с ним. Юлия понимает, что на самом деле она любит Олега.



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