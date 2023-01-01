Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. Мередит Белбин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идеальная рабочая команда — философский камень менеджмента. Мередит Белбин много лет занимался исследованиями командной работы. Он обнаружил, что все многообразие поведенческих моделей людей сводится к 9 ролям, которые исполняют работники, взаимодействуя друг с другом. Эти роли распределяются по трем ценностным группам: нацеленные на действие, на координацию и на выполнение творческих задач. Сбалансированная команда, в которой собраны люди с разными моделями поведения, способна эффективно решать поставленные задачи. Белбин обнаружил, что состав команды нужно подбирать в соответствии с генеральными целями, и далеко не всегда однородность группы приводит к успеху. Книга содержит расширенный комментарий к популярному тесту Белбина, известному хедхантерам во всем мире.



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