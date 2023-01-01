Командор войны. Вадим Панов
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Командор войны. Вадим Панов

Командор войны. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези698 мин12+

Сюжет

Оказывается, человечество – отнюдь не единственная разумная раса на нашей планете. Потомки давно исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном Городе, многие тысячи лет существующем на территории Москвы и сокрытом от глаз людей защитными чарами. Однако некоторым все же удается заглянуть под покров тайны и даже освоиться в Тайном Городе, среди ведьм, магов и черных морян. Один из таких людей – Артем, главный герой книги. Именно ему предстоит спасти Тайный Город от нависшей над ним страшной угрозы.

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Фэнтези

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