Колыбель для кошки. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Колыбель для кошки» – это сатирический комментарий Курта Воннегута на современного человека и его безумия. Апокалиптическая история о неизбежной судьбе этой планеты, с карликом в главной роли, насыщенная теологией певца калипсо и его видением будущего, одновременно мрачно-фаталистичного и уморительно смешного. Книга, которая оставила неизгладимый след на всех поколениях читателей. «Колыбель для кошки» – одно из важнейших произведений 20-го века, и одно из лучших – Воннегута. Всем мир! Впервые на русском языке БЕЗ советских купюр! Перевод: Рита Райт-Ковалева, Дмитрий Оргин (купюры) Чтец: Дмитрий Оргин Режиссер: Дмитрий Оргин Звукорежиссер: Григорий Рохмистров Корректор: Любовь Германовна Каретникова Издательство: студия звукозаписи «ГЛАГОЛ»



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