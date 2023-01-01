Колония. Ключ. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Параллельный мир со всеми сопутствующими прелестями в виде необъятных просторов, новых открытий, постоянного ощущения новизны. Это просто мечта. И ее осуществление не могут омрачить никакие опасности, подстерегающие колонистов чуть не на каждом шагу. Наоборот, крайне неблагожелательно настроенные хищники придают только лишнюю остроту ощущений. Человек уже давно привык выходить победителем из любых схваток с братьями меньшими, даже если они огромны, как гора. Единственный, кто ему может противостоять, это такой же человек. Существо, обладающее несносной привычкой сохранять все противоречия в себе даже в девственном мире. Толкаться плечами там, где хватит места миллиардам, нести смерть и разрушение вместо мира и созидания… При этом неизменно прикрываясь красивыми речами.



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