Колокольников – Подколокольный. Ксения Драгунская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Ксения Драгунская «Колокольников – Подколокольный» – очень московская и уютная повесть известного писателя и сценариста. Герои этого произведения когда-то были юными мечтателями-романтиками. В 80-ые годы они учились в одной школе, были соседями, крутились в общей компании. Некоторые из них были хиппи, кто-то сочинял стихи, а некоторые мечтали снимать настоящие талантливые фильмы. Но время беспощадно, всё меняется. Люди перестают любить, расстаются и забывают о своих мечтах. И даже Москва, по улочкам и переулкам которой, как по венам живого организма, протекала жизнь героев, теряет свой прежний облик.... Ксения Драгунская – российский драматург, сценарист, искусствовед. Тексты Ксении Драгунской – это сюжеты, пронизанные искренностью, романтикой и тонким юмором. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань



Колокольников – Подколокольный слушать на видеосервисе Wink.