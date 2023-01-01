Коллекционер. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дарья Иконникова была поздним ребенком. Ее отцу – доктору наук Аристарху Ивановичу недавно исполнилось 65 лет. Мать Дарьи умерла четыре года назад. Дарья мирилась с тем, что ее пожилой отец контролировал каждый ее шаг, но однажды ее терпение лопнуло. Она была влюблена в аспиранта отца Филиппа, но, узнав об этом, Аристарх Иванович пригласил домой красивую студентку Эмму, которой Филипп сразу увлекся. Дарья негодовала, после разговора с психоаналитиком, она горела желанием поменять свою жизнь и стать более самостоятельной, но в семье случилась беда. Отец начал терять зрение. Страстный филателист Аристарх Иванович теперь находил утешение в том, что перебирал свою коллекцию марок. Однажды к ним явился коллега отца по хобби Максим Краснобаев. Он предложил отцу Дарьи продать одну редкую марку, но Аристарх Иванович выставил его. Вскоре Краснобаев подстроил встречу с Дарьей и стал ее уговаривать тайком от отца продать интересующую его марку. Он написал ей сумму, которую готов был отдать, Дарья не смогла побороть соблазн и согласилась. На полученные деньги она купила себе обновки, но на Филиппа изменившаяся внешне Дарья впечатления не произвела. Ругая себя за ошибку, Дарья замкнулась в себе, проводя теперь все время с отцом. Однажды к ним пришел Филипп, ничего не подозревающий о продаже марки отец, показал ему свою коллекцию. Филипп сразу понял, что уникальную марку заменили плохой копией. Он стал шантажировать Дарью, требуя отдать ему всю коллекцию. Боясь расстроить отца, Дарья согласилась. Дарья была в отчаянии, а тут еще выяснилось, что она стала одной из победительниц конкурса и может поехать на стажировку во Францию, только поездку надо было оплатить за свой счет. Отец решил продать коллекцию. Дарья пришла в ужас, ее обман вот-вот должен был раскрыться. Когда Дарья решила рассказать правду отцу, выяснилось, что зрение к нему недавно вернулось. Он смог вернуть свою коллекцию. Отец и дочь смогли понять, как они дорожат друг другом.



Коллекционер слушать на видеосервисе Wink.