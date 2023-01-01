WinkАудиокнигиКолесо крутится. Леди исчезает / The Wheel Spins. The Lady Vanishe. Этель Лина Уайт
Колесо крутится. Леди исчезает / The Wheel Spins. The Lady Vanishe. Этель Лина Уайт (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Детективы12+
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Сюжет
Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. Этель Лина Уайт – мастер психологического детектива, один из любимейших авторов у кинорежиссера Альфреда Хичкока. Роман «Колесо крутится» неоднократно экранизировался под названием «Леди исчезает». В поезде, который мчится на полном ходу, переполох: бесследно исчезла пассажирка миссис Фрой. Поверит ли кто-нибудь ее соседке по купе, утверждающей, что она ехала не одна? Почему никто не заметил таинственного исчезновения? Это заговор, кто-то сошел с ума, или произошло убийство?
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