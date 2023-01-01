Колдунья из моря Демонов. Пол Андерсон (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мужественный светловолосый гигант Корун – принц небольшого прибрежного государства Конахура, не склонился перед волей алчных имперцев Ахеры, завоевавших его землю. Существованию в роли номинального главы бывшей страны он предпочел вольную жизнь пирата, став одним из самых сильных, безжалостных и опасных морских разбойников. Много лет бороздил он моря и океаны, грабил и топил корабли, пока не попал в руки к заклятым врагам, которые имели на него собственные планы. Благородный пират должен стать их проводником к морю Демонов.



Колдунья из моря Демонов слушать на видеосервисе Wink.