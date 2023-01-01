Колдун на завтрак. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нечистая сила пытается взять реванш, всей толпой охотясь на непокорного Илью Иловайского! Тот самого, которому ведьма плюнула в глаз, и теперь он нечисть сквозь любые личины видит и спуску никому не дает! Ну, удачи им в их безнадежном деле. А в лихого героя, похоже, всерьез влюбилась сама грозная Хозяйка Оборотного города! Скорей бы под венец, вот только надо быстренько разобраться со злобным цыганским колдуном, изгнать кусачее привидение, дать в рыло черту, утопить в сене мстительную хромую чародейницу, сунуть в психушку доцента-кровососа, порубать банду молдавских чумчар, отдавить хвост бесу, переломать дюжину скелетов, наказать зарвавшихся ученых и поджарить саму Смерть с косойЕ уф! Чего не сделаешь ради любимой девушки?



Колдун на завтрак слушать на видеосервисе Wink.