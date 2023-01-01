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Колдун и кристалл. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература316 мин12+
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Сюжет
Новая аудиокнига из цикла «Темная башня». Добро пожаловать на перепутье судьбы, где открываются по Слову таинственные двери в иные миры, а будущее, предсказанное великой колодой Таро, может быть изменено, но цена тому будет страшной. Добро пожаловать на дальние Тропы Лучей, что соединяют порталы, ограничивающие Срединный Мир! Но берегись – ибо в тех краях живы древние боги и кровавые порождения Мрака, люди жестоки и вероломны, магия сильна и ужасна, и трудно отличить друга от врага на пути к дальней Темной Башне…
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