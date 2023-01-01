Колдун. Алексей Калугин
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Колдун. Алексей Калугин

Колдун. Алексей Калугин (книга, 2018) слушать онлайн

2018, Аудиокнига
Фантастика16+

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Сюжет

Он был всего лишь фокусником любителем, но на войне, даже фокус кажется чудом… И его считали Колдуном, присутствие которого помогает выжить. Так оно и было до тех пор, пока вся его рота не погибла. А он выжил и забросил фокусы. Перевелся в другую часть… Но в него продолжали верить, говоря: «Пока он с нами мы будем живы»…

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