Колдун. Алексей Калугин (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Он был всего лишь фокусником любителем, но на войне, даже фокус кажется чудом… И его считали Колдуном, присутствие которого помогает выжить. Так оно и было до тех пор, пока вся его рота не погибла. А он выжил и забросил фокусы. Перевелся в другую часть… Но в него продолжали верить, говоря: «Пока �он с нами мы будем живы»…



Колдун слушать на видеосервисе Wink.