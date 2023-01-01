Колдовской мир. Андрэ Нортон (книга, 2022) слушать онлайн

«Колдовской мир» – первая книга одноименной культовой серии фэнтези-классика Андрэ Нортон! Что, если бы можно было навсегда покинуть этот мир и оказаться в том, в котором ты – дома? Когда-то с помощью Мерлина король Артур открыл волшебный камень, древний менгир, способный оценить человека, определить его качества и распахнуть ему дверь именно туда, где его ждет судьба. Возврата нет, поэтому осмеливаются лишь самые отчаянные. Но отставному полковнику Саймону Трегарту нечего терять – он в бегах, и ему больше негде скрыться. Шагнув в портал, Трегарт попадает в страну Эсткарп, где правят могущественные колдуньи, унаследовавшие вековые знания. Но Эсткарпу грозит смертельная опасность – землю обступают враги. Повинуясь мгновенному зову сердца, Саймон поступает на службу и становится воином Эсткарпа… Так начинается полная приключений и магии эпическая сага, завораживающая читателей уже более 50 лет.



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