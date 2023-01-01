Коготь вечной ночи. Михаил Бурляш (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Когда мы обращаемся ко Вселенной, она всегда слышит. Просто скорости и масштабы у нас разные. Бывает, что просьбы выполняются мгновенно, а платить по счетам приходится с большой отсрочкой. Именно так и случилось в жизни героя этой истории. Через четверть века после того, как его крик души был услышан, ему пришлось заплатить за исполненное желание непомерно высокую цену.



Коготь вечной ночи слушать на видеосервисе Wink.