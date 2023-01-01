Коготь Безумия. Зоя Вальц
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Коготь Безумия. Зоя Вальц

Коготь Безумия. Зоя Вальц (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы496 мин16+

О книге

В пригороде Москвы найдена античная этрусская гробница, привезeнная из Италии более двухсот лет назад богачом-коллекционером древностей и зарытая на территории его подмосковной усадьбы. Радость сенсационной находки омрачает жестокое убийство, произошедшее в гробнице в наши дни. Жертве вырезали сердце. Странные ритуалы, древние культы, современный бизнес и большие деньги – все сплелось в клубок загадок и тайн. Распутать таинственное преступление предстоит следователю по особо важным делам Максиму Райенвальду. Но кому в этом расследовании можно доверять? Ведь даже самые добропорядочные члены общества вынашивают коварные планы…

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Жанр
Детективы
Время
496 мин / 08:16

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