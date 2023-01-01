Когда я стану бабушкой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анастасия Степченко воспитала двоих своих детей и одного приемного (Вадима – сына второго мужа Анастасии Ивана от его предыдущего брака). Недавно умерла ее взрослая дочь Ольга, и теперь нужно «поднимать» внучку. Шестнадцатилетняя Мила настолько ненавидела мать, что даже не пришла на похороны. Девочка была совершенно неуправляема. Благодаря терпимости Анастасии все-таки удалось наладить отношения с внучкой. Однако вскоре Мила узнала, что бабушка скрыла от нее приглашение в Канаду от своего старшего сына. Мила устроила скандал и убежала из дома. Справиться с ней оказался способен только Вадим. Он очень предан мачехе и всегда приходил на помощь. Но вскоре Анастасия вообще перестала понимать, что происходит в жизни внучки: сначала своенравная Мила привела к ней «пожить» вполне благополучную подружку Лелю, потом девочки разбили автомобиль бывшего мужа Анастасии Ивана, давно женатого на другой… И вдруг Мила попросила у Вадима денег на аборт. Анастасия, действуя максимально педагогично, не давила на внучку, не вступала в перепалки с бывшим мужем, не поддавалась давлению родителей Лели, требующих вернуть дочь. Она хотела действовать только добром и любовью. Вскоре выяснилось, что Мила все же не беременна, а просто пыталась помочь беременной однокласснице Лёле, которая боялась открыть правду своим родителям. Анастасия помогла внучкиной подруге найти общий язык с родителями и сохранить ребенка. А через некоторое время открылась самая страшная тайна, которую мать Милы унесла за собой в могилу, а сама Мила хранила уже много лет. Бывший муж Антонины Иван когда-то соблазнил падчерицу, влюбил ее в себя, и молодая женщина возненавидела мать. Потом Иван бросил беременную Ольгу. Получилось, что внучка Антонины – дочь ее бывшего мужа. И Мила после смерти матери попыталась ему отомстить. Когда правда выяснилась, Антонина, Мила и Вадим еще больше сблизились, потому что, не взирая на присутствие-отсутствие кровного родства, они – одна семья.



Когда я стану бабушкой слушать на видеосервисе Wink.