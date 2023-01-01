Когда выбираешь себя. Ирина Ростиславовна Занкевич ( Ролич) (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Иногда в жизни возникает момент истины- когда нужно прислушаться к себе и понять, чего же ты по-настоящему хочешь. И не важно при этом сколько тебе лет 25, 40 или 50. Но когда ты выбираешь себя, свои истинные желания и мечты- вся Вселенная разворачивается к тебе, чтобы помочь осуществить твою Мечту.



Когда выбираешь себя слушать на видеосервисе Wink.