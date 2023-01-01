Когда вся ночь опустится на нет. Саша Ирбе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одиночество – и ощущение сосуществования с другими, любовь – и чистое сострадание втягивают читателя в эти стихи и позволяют в них увидеть себя. Саша Ирбе – поэт, режиссер, автор шести поэтических книг. Член Союза писателей России. Автор и ведущая поэтических концертов и перфомансов «Поэзия в темноте», «Лабиринты Любви», «Стихи на воде» и других. В аудиокниге представлены избранные стихотворения поэта Саши Ирбе. Легкость и динамичность стиля сочетаются с оригинальными рифмами и необычной лексикой.



Когда вся ночь опустится на нет слушать на видеосервисе Wink.