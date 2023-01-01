Когда умирает мама. Радмила Франк (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Уход близкого человека – одно из самых тяжких испытаний, через которое суждено пройти едва ли не каждому. Нет готового рецепта, как подготовиться к этой утрате. Ведь порой все происходит так неожиданно, и от этого боль от потери становится поистине невыносимой. И тогда неизбежно возникает вопрос: «Как жить дальше?» Чтобы на него ответить, надо прислушаться к своему сердцу, понять свое состояние. Конечно, это не так просто, и здесь на помощь придет эта книга. Ведь в ней правдивый рассказ о том, как пережить потерю самого близкого и любимого человека. Книга позволяет понять, через какие духовные стадии предстоит пройти, прежде чем отчаяние и боль трансформируются в светлые теплые чувства и драгоценные воспоминания. Предстоит немало упорной работы, но результат того стоит. В этой книге приведено множество полезных практик, которые непременно помогут пережить боль утраты и возродиться к новой жизни.



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