Когда темные боги шутят. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Когда темные боги шутят" – фантастическая новелла Александры Лисиной, первая книга цикла «Артур Рэйш», жанр детективное фэнтези. Череда необъяснимых смертей всколыхнула Верль, поставив в тупик сыскарей из городского Управления. Казалось бы, какая может быть связь между погибшим жрецо�м, немолодой экономкой и обожающей яблоки девочкой? Но у богов бывают скверные шутки, особенно если эти боги – темные. И поразившее город проклятие – еще не самое худшее, что могло бы случиться. Впрочем, проклятие – это работа не для сыскарей, а для опытного мастера Смерти. И городу крупно повезло, что один такой у него все-таки есть



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