Когда Ницше плакал. Ирвин Дэвид Ялом (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ… НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРОРЫВ...." Washington Times Автор многочисленных бестселлеров Ирвин Ялом представляет вашему вниманию захватывающую смесь фактов и вымысла, драму о любви, судьбе и воле, разворачивающуюся на фоне интеллектуального брожения Вены девятнадцатого века, в преддверии зарождения психоанализа. Незаурядный пациент… Талантливый лекарь, терзаемый мучениями… Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф.Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й.Брейера). Ялом втягивает в действие не только Ницше и Брейера, но и Лу Саломе, «Анну О.» и молодого медика-интерна Зигмунда Фрейда.



Когда Ницше плакал слушать на видеосервисе Wink.