Когда мы покинули Кубу. Шанель Клитон (книга, 2020) слушать онлайн

Шанель Клитон переносит нас на Кубу – Остров свободы, остров любви, где воздух пропитан солеными брызгами океана и всегда светит солнце. Беатрис Перес стоит на распутье. Кубинская революция забрала у нее все. Она не знает, что будет завтра. Она зла на то, что происходит сегодня. Она мечтает вернуть свою жизнь. Это ее история. Красивая, дерзкая, смертельно опасная. История о любви и потере. О том, на что мы готовы пойти, чтобы вернуться домой. Шанель Клитон вновь удалось изобразить сильную духом женщину, попавшую в водоворот исторических событий, но решившую идти своей дорогой. Бестселлер NEW YORK TIMES! Сестры Перес возвращаются!



Когда мы покинули Кубу слушать на видеосервисе Wink.