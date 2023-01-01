Когда мы надеемся. Энн Петцольд (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

С самого начала знакомства Элла и Чжэ Ён должны были понять, что отношения между ними невозможны. Но не только потому, что их разделяют тысячи километров и несколько часовых поясов. Эти двое живут в совершенно разных мирах. Она – обычная студентка из Чикаго. Он – участник NXT, самой известной k-pop группы в мире. Вдобавок ко всем сложностям под угрозой оказывается будущее группы. Смогут ли Элла и Чжэ Ён выдержать тяжелые испытания и сохранить свою любовь?



Когда мы надеемся слушать на видеосервисе Wink.