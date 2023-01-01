Когда гений терпит поражение. Роджер Ловенстайн. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Документальная история взлета и падения финансовой компании Long-Term Capital Management, основатели которой, математические гении и знатоки статистики, решили применить рациональный закон больших чисел на непредсказуемом рынке облигаций, обрели невероятное богатство, были удостоены Нобелевской премии и внезапно потеряли все состояние, потому что не верили в непредсказуемость рынка. Русский читатель найдет описанные события знакомыми: действие происходит в 1998 году на фоне дефолта в России, оказавшегося для отечественных финансистов столь же непредсказуемым, как для американцев — крах Long-Term Capital Management.





Когда гений терпит поражение слушать на видеосервисе Wink.