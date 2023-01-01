WinkАудиокнигиКогда гений терпит поражение. Роджер Ловенстайн. Ключевые идеи книги
Когда гений терпит поражение. Роджер Ловенстайн. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары30 мин16+
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Сюжет
Документальная история взлета и падения финансовой компании Long-Term Capital Management, основатели которой, математические гении и знатоки статистики, решили применить рациональный закон больших чисел на непредсказуемом рынке облигаций, обрели невероятное богатство, были удостоены Нобелевской премии и внезапно потеряли все состояние, потому что не верили в непредсказуемость рынка. Русский читатель найдет описанные события знакомыми: действие происходит в 1998 году на фоне дефолта в России, оказавшегося для отечественных финансистов столь же непредсказуемым, как для американцев — крах Long-Term Capital Management.
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