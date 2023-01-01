Когда гаснет солнце. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Вот уже год, как Ольга Михайлова стала вдовой. Но ни она, ни ее сын Кирилл не могли забыть Владимира, который был солнцем, освещавшим жизнь своих близких. И когда Ольга решилась на второй брак с бывшим другом Владимира Виктором, Кирилл счел это предательством отца. Чтобы изменить ситуацию в семье, Виктор вынужден открыть Кириллу, что на «солнце» были пятна. Его отец вел двойную жизнь…



Когда гаснет солнце слушать на видеосервисе Wink.