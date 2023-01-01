Когда дым застилает глаза: провокационные истории о своей любимой работе от сотрудника крематория. Кейтлин Даути (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто бы мог подумать, что сотрудником крематория может стать молодая девушка, да еще и написать о своей работе захватывающую книгу! Кейтлин Даути управляет похоронным бюро в Лос-Анджелесе и ведет популярный YouTube-блог, где рассказывает о своей работе, интересных фактах и мифах, ритуалах погребения разных стран. В этой книге Кейтлин повествует о своих буднях, ежедневных действиях, помощи родственникам усопших, размышляет об отношении общества и даже делится профессиональными секретами. Описывая свой путь к этой профессии, она приводит кучу интересных фактов, например, сколько весит прах человека, можно ли чем-нибудь заразиться от трупа.



Когда дым застилает глаза: провокационные истории о своей любимой работе от сотрудника крематория слушать на видеосервисе Wink.