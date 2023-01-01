WinkАудиокнигиКогда часы двенадцать бьют. Алиса Лунина
Когда часы двенадцать бьют. Алиса Лунина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы389 мин16+
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Сюжет
Все двенадцать месяцев года Аля Серебрякова активно помогала своему любимому Никите осуществлять его заветную мечту, преодолевая ради этого множество препятствий, чуть ли не выискивая, как в старой доброй сказке, подснежники под снегом. Но Никита не замечал ни Алиной любви, ни еe стараний, поскольку был влюблeн в другую… Перед наступлением очередного Нового года у Али одна надежда – на новогоднее чудо, ведь в волшебную полночь, пока часы бьют двенадцать, возможно всe, даже расцветающие среди зимы подснежники…
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