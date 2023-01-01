Когда часы двенадцать бьют. Алиса Лунина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все двенадцать месяцев года Аля Серебрякова активно помогала своему любимому Никите осуществлять его заветную мечту, преодолевая ради этого множество препятствий, чуть ли не выискивая, как в старой доброй сказке, подснежники под снегом. Но Никита не замечал ни Алиной любви, ни еe стараний, поскольку был влюблeн в другую… Перед наступлением очередного Нового года у Али одна надежда – на новогоднее чудо, ведь в волшебную полночь, пока часы бьют двенадцать, возможно всe, даже расцветающие среди зимы подснежники…



Когда часы двенадцать бьют слушать на видеосервисе Wink.