Кофейное зернышко. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Марина Кудрявцева сообщает Вадиму, за которого планирует выйти замуж, что ждет ребенка. Вадим – владелец фирмы, в которой работает Марина. Он просит ее повременить с ребенком, потому что его бизнес под угрозой. Марину шокирует поведение Вадима. Через некоторое время ее беременность прерывается. Марина считает, что в этом виноват Вадим, но он демонстрирует Марине свое сочувствие, и она прощает его. Случайно Марина встречает своего старого знакомого – хирурга Петра, который в свое время спас ее в горах, они рады видеть друг друга. Марина слышит, как Вадим любезничает по телефону с дочкой банкира Ларисой. Вадим говорит, что ему нужно попросить у отца Ларисы крупный кредит. Через некоторое время Марина узнает, что Вадим собирается тайно подать с Ларисой заявление в ЗАГС. Он пытается объяснить Марине, что женитьба на дочери банкира для него – единственный шанс поправить свои дела. Марина увольняется с работы и уходит от Вадима. За ней начинает ухаживать Петр, он готов сделать ей предложение, но в Марине засел страх перед неудачей в новой любви. Настойчивость Петра побеждает Маринины комплексы. Она понимает, что любит этого сильного человека. Вадим сообщает ей, что на него завели уголовное дело за махинации в бизнесе, а Лариса и ее отец отвернулись от него. Он просит Марину пожалеть его и вернуться. Но Марина отказывается. Вадим угрожает Марине, Петр защищает ее. Марина понимает, что ее будущее связано с Петром.



Кофейное зернышко слушать на видеосервисе Wink.