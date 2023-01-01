Кофейное зернышко. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Кофейное зернышко. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Кофейное зернышко. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Марина Кудрявцева сообщает Вадиму, за которого планирует выйти замуж, что ждет ребенка. Вадим – владелец фирмы, в которой работает Марина. Он просит ее повременить с ребенком, потому что его бизнес под угрозой. Марину шокирует поведение Вадима. Через некоторое время ее беременность прерывается. Марина считает, что в этом виноват Вадим, но он демонстрирует Марине свое сочувствие, и она прощает его. Случайно Марина встречает своего старого знакомого – хирурга Петра, который в свое время спас ее в горах, они рады видеть друг друга. Марина слышит, как Вадим любезничает по телефону с дочкой банкира Ларисой. Вадим говорит, что ему нужно попросить у отца Ларисы крупный кредит. Через некоторое время Марина узнает, что Вадим собирается тайно подать с Ларисой заявление в ЗАГС. Он пытается объяснить Марине, что женитьба на дочери банкира для него – единственный шанс поправить свои дела. Марина увольняется с работы и уходит от Вадима. За ней начинает ухаживать Петр, он готов сделать ей предложение, но в Марине засел страх перед неудачей в новой любви. Настойчивость Петра побеждает Маринины комплексы. Она понимает, что любит этого сильного человека. Вадим сообщает ей, что на него завели уголовное дело за махинации в бизнесе, а Лариса и ее отец отвернулись от него. Он просит Марину пожалеть его и вернуться. Но Марина отказывается. Вадим угрожает Марине, Петр защищает ее. Марина понимает, что ее будущее связано с Петром.

Кофейное зернышко слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг