WinkАудиокнигиКод спасения - осознанность. Дмитрий Морозов
Код спасения - осознанность. Дмитрий Морозов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Саморазвитие16+
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Сюжет
Фрагмент лекции, посвященной осознанному отношению к своим чувствам и мыслям. В результате вы сможете научиться видеть программы, которые управляют вашей жизнью. Уйдет внутренний конфликт и привычка контролировать себя и окружающих. Придет радость и осознанность. Ваша жизнь, независимо от вашего возраста, станет радостной, а чувства – яркими и свежими.
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