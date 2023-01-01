Код спасения - осознанность. Дмитрий Морозов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фрагмент лекции, посвященной осознанному отношению к своим чувствам и мыслям. В результате вы сможете научиться видеть программы, которые управляют вашей жизнью. Уйдет внутренний конфликт и привычка контролировать себя и окружающих. Придет радость и осознанность. Ваша жизнь, независимо от вашего возраста, станет радостной, а чувства – яркими и свежими.



Код спасения - осознанность слушать на видеосервисе Wink.