Кочевники - вводная. Катерина Логинова
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Кочевники - вводная. Катерина Логинова

Кочевники - вводная. Катерина Логинова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература16+

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Сюжет

С какой стороны подступиться к Истории? Можно ли найти общие для всех времен и народов тенденции? Существуют ли исторические законы или История всего лишь бессвязное и бессистемное нагромождение событий? Есть ли у Истории и у отдельного человека смысл и назначение или мы случайны? Научный журналист ищет ответы на эти вопросы и излагает их в простой и доступной форме.

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