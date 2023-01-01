Князья и капуста. Эффективные бизнес-стратегии для менеджеров среднего звена. Алексей Слободянюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тяжелее всего в компании приходится руководителю среднего звена. Сверху прессуют топы, снизу – подчиненные. Постоянно растущие цели, ненормированный график, переговоры в отпуске, выходные на работе – все, как в деловой игре «Князья и капуста», по мотивам которой написана эта книга. Алексей Слободянюк ведет игру с 2012 года. За это время больше 20 тысяч человек освоили эффективные стратегии взаимодействия с подчиненными, руководителями, коллегами и контрагентами. Они раз и навсегда расстались с состоянием «загнанной лошади» и смогли вздохнуть свободно, зная, что отлаженный бизнес-механизм не даст сбоя. Прослушав эту книгу, вы узнаете как: добиваться понимания от коллег и контрагентов разрешать конфликтные ситуации на разных уровнях получать поддержку и ресурсы сверху и результаты снизу расти по карьерной лестнице с пользой для компании и увеличить свой доход.



Князья и капуста слушать на видеосервисе Wink.