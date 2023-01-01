Княжья Русь. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сын великого Святослава Владимир победил. Теперь он – великий князь киевский. Правление свое он начал с разрушения христианских церквей и воздвижения капищ. Но на одном лозунге «За старых богов!» государства не построишь. Надо воевать с врагами, надо оборонять рубежи, собирать сильную дружин�у, искать союзников и карать врагов. Трудно строить державу молодому князю, не только славному, но и любвеобильному. Но у него получится. Государству Русь – быть!



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