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Княжна Тараканова. Григорий Данилевский (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Современная проза16+
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Сюжет
Княжна Тараканова – любовный исторический роман Григория Петровича Данилевского, посвященный трагической судьбе мнимой дочери императрицы Елизаветы Петровны. Княжне Таракановой подарили свое сердце гетман Огинский, немецкий государь князь Лимбург и граф Алексей Орлов – самый коварный д�онжуан Российской Империи. Эту женщину принесли в жертву, но страсть и любовь бессмертны…
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