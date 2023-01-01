Княжна Тараканова. Григорий Данилевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Княжна Тараканова – любовный исторический роман Григория Петровича Данилевского, посвященный трагической судьбе мнимой дочери императрицы Елизаветы Петровны. Княжне Таракановой подарили свое сердце гетман Огинский, немецкий государь князь Лимбург и граф Алексей Орлов – самый коварный д�онжуан Российской Империи. Эту женщину принесли в жертву, но страсть и любовь бессмертны…



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