Княжич. Алексей Янов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Год 1237. Фонтанирующая кровью Русь перед нашествием ОРДЫ… и наш попаданец в теле умирающего смоленского княжича. Осталось четыре года до нашествия татаро-монгольской орды на Русь, раздираемую княжескими междоусобицами, в которых активно участвует отец княжича, князь Смоленский. Успеет ли кн�яжич подготовить свою панцирную пехоту и вооружить рать новым оружием, ведь он отлично знаком с процессами литья чугуна и стали, а химия вообще его конек?



Княжич слушать на видеосервисе Wink.