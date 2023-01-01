Князь. Записки стукача. Убийство императора. Эдвард Радзинский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Ноябрь 1919 года. В стране, именовавшейся прежде Российской империей, бушевала Гражданская война. Большевики перенесли столицу из Петербурга в Москву и отмечали в «колыбели» московских царей вторую годовщину своей победы. Город был покрыт портретами новых вождей и алым кумачом. Именно в это непростое, голодное время сын князя В-го, потомок Рюриковичей стал обладателем уникального документа – личного дневника государя Александра II – дневника, в котором император скрупулезно описывал не только многочисленные покушения на свою жизнь, но и подлинную историю своей последней страстной и безумной любви. Но вот незадача, в дневнике нет ни единого слова о самом князе В-ом, а ведь именно он был не только свидетелем, но и непосредственным участником сложной интриги, приведшей к трагической гибели Императора. Решив исправить это досадное недоразумение, для создания полной картины, князь объединяет дневник государя со своими записями, относящимися к описываемым событиям. Не пропустите новую аудиокнигу по роману Эдварда Радзинского «Князь. Записки стукача. Убийство императора», ведь кроме гарантированно увлекательного сюжета и мастерства автора, вас ждет встреча с двумя великолепными актерами, без преувеличения лучшими российскими мастерами озвучания: Александром Клюквиным и Сергеем Чонишвили. Два этих «золотых» голоса уже встречались однажды в нашем издании романа Бориса Акунина «Алмазная колесница». Слушатели и критики высоко оценили звездный дуэт. Надеемся, что и новая работа, имеющая все слагаемые успеха, подарит поклонникам жанра аудиокниг часы, наполненные яркими впечатлениями и глубоким сопереживанием героям. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Эдварда Радзинского: «Любовные сумасбродства Джакомо Казановы», «Прогулки с палачом», «Несколько встреч с покойным господином Моцартом», «Иоанн-мучитель», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Коба. Монолог старого человека», «Наполеон: жизнь после смерти», «Железная маска. Век мушкетеров», «Сталин. Жизнь и смерть», «Княжна Тараканова. Последняя из Романовых», «Александр II. Жизнь и смерть».



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