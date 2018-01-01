Князь лжи. Андрей Смирнов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре темного фэнтези, Андрея Смирнова «Князь лжи» – первую в серии «Эпоха богов». Эта книга повествует о древних временах, когда пришла к закату первая цивилизация Кельриона. Власть Солнечных Богов казалась незыблемой, Князья Тьмы были давным-давно низвергнуты и пленены. История начинается почти буднично: Эдрик Мардельт, выполняя задание бессмертного чародея, отправляется через пустыню на восток для того, чтобы разыскать старинный манускрипт навстречу ему, преследуемый властями и собственными кошмарными воспоминаниями, движется черный маг, потерявший рассудок в подземном городе демонов. Два человека, не подозревающих, что им суждено встретиться и освободить Отца Лжи – первого из девяти низвергнутых Князей, чье возвращение знаменует начало великой войны между Светом и Тьмой. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Князь лжи слушать на видеосервисе Wink.